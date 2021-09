Com inflação em alta, empregados da Petrobras terão reajuste de 10,42%, diz FUP

No próximo dia 25, os mais de 46 mil trabalhadores da Petrobras – além de aposentados e pensionistas – terão reajuste salarial de 10,42%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até 31 de agosto, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP). O aumento é fruto de um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), negociado no ano passado e com vigência até setembro de 2022.

Para o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, “essa é uma grande conquista da categoria petroleira, que apesar do cenário político conturbado do País, da pandemia e da atual gestão da Petrobras conseguiu garantir o direito da categoria”, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O INPC do mês passado foi divulgado no período da manhã desta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente em agosto, a alta foi de 0,88%, com os alimentos e bebidas subindo 1,29%, transportes em alta de 1,43% e a energia elétrica com aumento de 1,14%.