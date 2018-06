Com greve de caminhoneiros, venda total de etanol cai 6,45% em maio, diz Unica

O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em maio, segundo mês da safra 2018/2019, foi de 1,992 bilhão de litros, em comparação com 2,130 milhões de litros em igual período de 2017, recuo de 6,45%, informou nesta terça-feira, 12, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). As vendas sofreram impacto da greve dos caminhoneiros. Na segunda metade do mês o volume total comercializado foi de apenas 858 milhões de litros, ante 1,134 bilhão de litros na primeira quinzena de maio.

“Embora em plena safra e com produção crescente de etanol, as distribuidoras não conseguiam retirar o biocombustível nas usinas e destilarias”, informou Antonio de Padua Rodrigues, diretor técnico da Unica. Segundo a entidade, nos dias de paralisação, as unidades deixaram de entregar 300 milhões de litros de etanol hidratado e 150 milhões de litros de etanol anidro. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 2,726 bilhões de litros em dois meses da safra 2018/2019, alta de 25,26% ante os 2,176 bilhões de litros de igual período de 2017/2018.

O volume de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul atingiu 1,880 bilhão de litros em maio (1,087 bilhão na primeira quinzena e 793 milhões na segunda metade) e acumula 3,748 bilhões de litros na safra 2018/2019 até dia 1º de junho. Os volumes representam queda de 6,2% em relação ao total de 2,005 bilhões de litros vendidos em maio de 2017 e aumento de 3,3% sobre o volume acumulado comercializado até igual período da safra 2017/2018 no mercado interno, de 3,628 bilhões de litros, informou a Unica.

As vendas de etanol hidratado combustível cresceram 13,83% em maio sobre o mesmo período de 2017, de 1,213 bilhão para 1,380 bilhão de litros. Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra têm alta de 25,26% entre os períodos para 2,725 bilhões de litros. As vendas totais de anidro recuaram 33,3% se comparados os mesmos meses de 2017 e 2018, para 612 milhões de litros e caem 29,9% no acumulado da safra, para 1,182 bilhão de litros.

A exportação total de etanol atingiu 112,230 milhões de litros em maio, queda de 10% contra os 124,756 milhões de litros no mesmo mês do ano passado. No acumulado da safra 2018/2019, as exportações totais de etanol recuam 31,6%, para 160 milhões de litros, ante 233,8 milhões de litros em igual período de 2017/2018.