Com espaço para recuperação e exterior misto, Ibovespa começa com altas e baixas

O Ibovespa oscila ora em alta, ora em baixa muito perto do último fechamento. Em queda de mais de 4% nos últimos cinco pregões, o índice apresenta espaço para recuperação, a qual é limitada nesta segunda-feira, 12, pela provável liquidez menor no mercado local e pelas indefinições sobre a agenda e a equipe do futuro governo Bolsonaro. O volume de negócios no Brasil tende a ser limitado porque, apesar de as bolsas em Nova York funcionarem nesta seguna, é feriado pelo Dia do Veterano nos Estados Unidos. O feriado americano deixa mercado de Treasuries fechado.

Sobre o futuro governo, analistas e operadores consideraram positiva a possível indicação de Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, para a presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A notícia, ainda não foi confirmada oficialmente, foi dada em primeira mão pela colunista do jornal O Estado de S. Paulo Sonia Racy no domingo. Apesar de ser positivo, quatro agentes do mercado, ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), entendem que a possível nomeação tem efeito limitado nos negócios.

Do exterior, a influência para a Bolsa continua mista. O petróleo sobe, os futuros de Dow Jones e S&P500 caem.

O petróleo sobe após o ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Fahih, afirmar no domingo que o país pretende cortar a oferta, num momento em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros produtores mostram dificuldades de chegar a um acordo para uma redução conjunta.

Na Europa, Londres e Madri exibem sinal positivo, mas as variações estão praticamente estáveis. Em Frankfurt, o principal indicador acentuou a queda e perdia 0,88% às 10h32. No mercado global de moedas, todas divisas de emergentes, exceto o rublo russo, perdem para o dólar americano.

Perto do horário acima, o Ibovespa perdia 0,05% OAS 85.599 pontos. Na mínima, foi a 85.420 pontos (-0,26%). Na máxima, marcou 85.831 pontos (+0,30%). O barril do petróleo do tipo Brent subia 1,11%.

Apesar da queda de 1,49% do minério de ferro no mercado à vista chinês (porto de Qingdao), a Vale ON sobe mais de 1% nesta manhã. O dólar à vista subia 0,28% aos R$ 3,7490. O DI para janeiro de 2021 exibia 8,15% ante 8,16% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 exibia 9,49% ante 9,47% no ajuste de sexta-feira.

Nesta última semana da temporada de balanços corporativos, a atenção do investidores vai para Eletrobras, Braskem, CPFL e Light. As quatro empresas divulgam resultado do terceiro trimestre após o fechamento do mercado.

Na terça de manhã, Itaúsa e Bradespar apresentam seus relatórios. Depois do pregão, será a vez de JBS, BRMalls, Banrisul, entre outras.