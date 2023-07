Economia Com ajuda do governo, venda de carros avança 6,4%

No embalo do programa do governo que financia descontos de até R$ 8 mil para veículos de passeio, as vendas de veículos novos terminaram o mês passado com alta de 6,4% frente igual período de 2022. No total, 189,5 mil unidades foram vendidas em junho, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Na comparação com maio, as vendas subiram 7,4%, com o ritmo diário batendo a marca de 9 mil veículos pela primeira vez no ano. O anúncio dos descontos nos preços provocou corrida de consumidores às concessionárias, dada a tendência de esgotamento rápido dos bônus autorizados pelo governo.

Porém, a espera das locadoras pela liberação dos descontos – que só ocorreu no último dia do mês – limitou o resultado mensal, uma vez que o setor vem respondendo por três em cada dez carros vendidos no País.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.