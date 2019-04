Com 2 times do Brasil, Liga Sul-Americana Feminina de Basquete volta após 4 anos

A Confederação Sul-Americana de Basketball (Consubasquet) confirmou oficialmente nesta terça-feira a volta de uma competição que estava fora do calendário da modalidade e havia sido disputada pela última vez em 2015. Trata-se da Liga Sul-Americana Feminina de Clubes, que contará com a presença de dois times brasileiros e outros seis do continente.

O Sampaio Basquete e o Vera Cruz Campinas são as duas equipes do País anunciadas como participantes do evento, que começará em maio e também contará com os argentinos Deportivo Berazategui e Quimsa (Argentina), os equatorianos Club Lums e Leonas, o boliviano Tenis La Paz e o colombiano Club Copacabana de Antioquia.

“Uma das primeiras metas do novo Comitê Executivo da Consubasquet é colocar em ação a Liga Sul-Americana Feminina de Clubes. Apesar do pouco tempo, já que assumimos em 9 de março (a gestão da entidade), graças a excepcional colaboração dos clubes do naipe feminino e suas diretorias, logramos êxito em formatar este torneio. Sabemos que teremos muito o que ajustar, mas já retornamos com esta competição, o que é o mais importante”, afirmou Marcelo Bedoya, presidente da Consubasquet.

Quando ocorreu pela última vez, o torneio continental foi conquistado pelo Corinthians/Americana, que na decisão superou o UTE, do Equador, por 70 a 60, na cidade de Puento Alto, no Chile.

“É uma alegria poder colocar em prática um dos itens que estavam na lista de prioridades da diretoria comandada pelo presidente Bedoya. Certamente, essa competição de clubes ajudará no fortalecimento e desenvolvimento do basquete feminino nos países sul-americanos”, afirmou o brasileiro Marcelo Sousa, vice-presidente da entidade que dirige o basquete da América do Sul.

Esta próxima edição da Liga Sul-Americana contará com Quimsa, Deportivo Berazategui, Club Copacabana de Antioquia e Tenis La Paz no Grupo A, que será jogado em Santiago de Estero, na Argentina, entre 16 e 18 de maio. Já o Grupo B, sediado em Riobamba, no Equador, ocorrerá entre 23 e 25 de maio e será integrado por Club Lums, Leonas, Sampaio Basquete e Vera Cruz Campinas.

Pelo regulamento, os times se enfrentarão dentro de suas respectivas chaves, em turno único, e os dois mais bem colocados de cada uma delas avançarão à fase final, que terá este mesmo formato de disputa para definir o seu campeão. O estágio derradeiro do torneio acontecerá nos dias 30 de maio e 1º de junho, ainda em local a ser definido.