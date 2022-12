Colnago deixa secretaria especial do Tesouro e Orçamento

O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, pediu exoneração do cargo, informou nesta sexta-feira, 2, o Ministério da Economia. O desligamento vale a partir de 1º de dezembro e Colnago irá cumprir quarentena de seis meses. Segundo a Pasta, o atual secretário especial adjunto do Tesouro, Júlio Alexandre, irá atuar como substituto até o final do ano, quando termina o mandato do atual governo, e não terá adjunto ao cargo.

Na terça-feira, 29, Júlio Alexandre já participou de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, representando Colnago. Na ocasião, ele defendeu que o governo eleito sinalize medidas de compensação para o furo do teto de gastos que deve ser aprovado na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição.

Analista de carreira do Banco Central, mestre em Economia, Colnago já foi ministro do Planejamento. Em nota, o Ministério da Economia diz que ele agradeceu ao ministro Paulo Guedes “pela oportunidade de ter feito parte da equipe do ME desde o início deste governo”. Ele estava no cargo de secretário especial desde outubro de 2021. Antes, foi chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério.

Júlio Alexandre também é mestre em Economia e analista de carreira do BC. Já foi secretário de Planejamento e Assuntos Econômicos, secretário adjunto de Políticas Macroeconômicas da Secretaria de Política Econômica (SPE) e secretário adjunto da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). No atual governo, atuou como secretário adjunto da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República antes de integrar a equipe da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento também em outubro do ano passado.