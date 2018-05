CNT diz que não participa, não incentiva e não apoia paralisações

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou nota nesta sexta-feira, 25, para dizer que “não participa, não incentiva e não apoia paralisações de caminhoneiros”. A CNT é uma entidade empresarial e, conforme o jornal O Estado de S. Paulo, apurou, a possibilidade de participação de empresários do setor no comando das paralisações tem sido avaliada pelo governo.

“A Instituição também não tem conhecimento de participação de empresas no movimento grevista e, se houver, o empresário responsável deverá ser punido”, diz a nota da CNT.

Segundo a entidade, a presença de representante da CNT nas reuniões com o governo federal nos últimos dias foi a convite do Palácio do Planalto e “como integrante do grupo de interlocução com as entidades representativas dos motoristas autônomos de caminhão, em busca de uma solução que levasse ao fim das paralisações”.