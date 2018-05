CNT critica Petrobras e diz que retirada da Cide tem impacto irrisório

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou nota nesta quarta-feira, 23, para criticar a atual política de preços da Petrobras. Segundo a entidade, “a política de preços adotada pela Petrobras em suas refinarias, que acompanha a alta das cotações internacionais do petróleo, é uma medida desproporcional pois ela tem custos internos e não internacionais”.

Na nota, a CNT afirma que países autossuficientes na produção de petróleo praticam preços do óleo diesel mais baratos. “Transportadores não podem responder pela ineficiência da Petrobras e pela corrupção que ocorreu na estatal”, destaca. Para a entidade, a política de preços de combustível deve considerar as condições econômicas do Brasil.

“Esta política equivocada e desastrosa não poderia ter sido implantada em pior momento para o setor transportador, que ainda luta para superar as perdas da forte recessão econômica”, diz a nota.

A CNT critica ainda as negociações em torno da retirada da Cide sobre o óleo diesel, o que terá, na avaliação da entidade, “impacto irrisório no preço final do combustível”. “A solução apresentada, até o momento pelo governo, em nada contribuirá para garantir as condições mínimas de operação do transporte rodoviário de cargas e passageiros no País.”