Economia CNI: indústria da construção está confiante e com expectativas positivas para próximos meses

A indústria da construção se mostrou confiante em maio e com expectativas positivas para os próximos meses, segundo pesquisa Sondagem Indústria da Construção, divulgadas nesta segunda-feira, 27, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento mostra que, mesmo o recuo de 0,8 ponto, o índice de confiança do empresário da indústria da construção ficou em 51,7 pontos em maio, acima da linha divisória dos 50 pontos, indicando confiança. O índice varia de zero a 100 pontos e valores abaixo de 50 mostram falta de confiança.

“As expectativas para os próximos meses podem estar relacionadas ao papel fundamental que o setor da Construção desempenhará na reconstrução da infraestrutura que foi devastada no Rio Grande do Sul. Logo, há expectativas para nível de atividade, contratação de mão de obra, novos empreendimentos e compra de matéria-prima, além do aumento na intenção de investir”, avalia a economista da CNI, Paula Verlangeiro.

A Sondagem mostra que o índice de intenção de investimento da indústria da construção teve alta de 2,7 pontos de abril para maio, chegando a 45,9 pontos. Apesar de estar abaixo da linha dos 50 pontos, o índice é maior que o de maio de 2023 e 2022 e está acima da média histórica do indicador, que é de 37,4 pontos.

A CNI destaca que, apesar de o empresário do setor se manter otimista, os indicadores que compõem o índice de expectativa recuaram de abril para maio, mas ficaram acima da linha dos 50 pontos, sinalizando expectativas positivas. “Há otimismo, mas é menos intenso e disseminado”, diz a entidade.

“Vale reforçar que a confiança do empresário industrial não é referente ao momento atual da economia, mas sim, em relação ao que pode acontecer nos próximos meses”, lembra a economista da CNI.

O índice de expectativa do empresário em relação ao nível de atividade caiu 1,5 ponto de abril para maio, chegando a 53,3 pontos. Já o indicador que mede a expectativa de compra de insumos e matérias-primas registrou queda de 1,6 ponto, passando para 52,7 pontos. O índice de expectativas de novos empreendimentos e serviços foi o que registrou maior queda entre os indicadores de maio, de 2,3 pontos, chegando a 52,5 pontos. O índice de expectativa do número de empregados foi de 52,7 pontos, queda de 1,7 ponto.

Menor nível de atividade

A Sondagem mostra que, em abril, o índice de evolução do nível de atividade ficou em 48,4 pontos, mesmo valor registrado em março. Segundo a CNI, com a permanência do resultado abaixo da linha de 50 pontos, o nível de atividade segue em queda.

O mesmo ocorre com o índice de evolução do número de empregados que, apesar de ter crescido 1,6 ponto na comparação com março, ficou em 48,4 pontos, abaixo dos 50 pontos, mostrando queda, embora mais suave que no mês anterior.

A Sondagem Indústria da Construção foi feita entre os dias 1º e 16 de maio, com 349 empresas, sendo 140 pequenas, 140 médias e 69 grandes.