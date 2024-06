Economia CMN define centro da meta de inflação contínua em 3%, com tolerância de 1,5pp

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu fixar o centro da meta de inflação em 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. O colegiado se reuniu nesta quarta-feira, 26, após o governo ter publicado o decreto regulamentando a meta contínua de inflação.

Segundo a resolução divulgada há pouco, o CMN também definiu que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) será usado para medir a inflação. “O Banco Central do Brasil efetivará as necessárias modificações em seus regulamentos e normas, visando à execução do contido nesta resolução”, diz o texto.

O CMN é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto.