CMN aprova balanço do BC com lucro de R$ 25,6 bi no 2º semestre de 2018

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, em reunião ordinária, o balanço do Banco Central referente ao segundo semestre de 2018. A instituição registrou lucro de R$ 25,6 bilhões no período. Com isso, o BC fechou 2018 com lucro de R$ 45,2 bilhões.

Conforme o balanço, o BC registrou de julho a dezembro do ano passado resultado negativo de R$ 19,1 bilhões com operações com reservas internacionais e derivativos cambiais. Em todo o ano de 2018, porém, o resultado foi positivo em R$ 127,1 bilhões.