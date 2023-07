Economia CME: mercado reduz precificação de juros do Fed acima de 5,25% a 5,50% até o final do ano

O mercado reduziu a probabilidade de os juros nos EUA ficarem acima da faixa de 5,25% a 5,50% até o final do ano após dados apontarem nesta quarta-feira, 12, desaceleração acima do esperado na inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em junho.

De acordo com ferramenta do CME Group, o mercado dá como quase certa (92,4% de probabilidade) de elevação de 25 pontos-base, ao intervalo de 5,25% a 5,50%, na reunião de julho, patamar que seria mantido até dezembro (58,7% de probabilidade).

A ferramenta do CME indica que reduziram para 23,7% as chances dos juros chegarem a dezembro na faixa de 5,50% a 5,75%, de 27,5% logo antes do CPI e 32,4% ontem. No intervalo de 5,75% a 6,00%, a probabilidade reduziu para 2,5%, de 3,5% antes do CPI e 5,4% ontem.

As apostas parecem ter migrado para ampliar a vantagem da probabilidade majoritária dos Fed funds chegarem a dezembro na faixa de 5,25% a 5,50%. A probabilidade dos juros encerrarem o ano no intervalo atual – de 5,00% a 5,25% – também cresceu de 11,8% antes do CPI para 15,2% há pouco.

Logo após a divulgação do CPI, as apostas de alta de juro de 0,25 ponto porcentual em julho chegaram a cair levemente (a 91,1%), mas logo o movimento se reverteu.