Claudio Lorenzetti é eleito para presidir Conselho de Administração da Abinee e do Sinaees-SP

O empresário, sócio e diretor Industrial da Lorenzetti, Claudio Lorenzetti foi eleito para a presidência do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e do Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo (Sinaees-SP). Em eleições realizadas eletronicamente nos dias 11, 12 e 13 de março, foram eleitas as Diretorias Plenas e os Conselhos Fiscais das entidades, para o mandato relativo ao quadriênio 2024 a 2028.

O empresário é também conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para a gestão 2022/2025, vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) para o mesmo período e vice-presidente do Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo (Siamfesp).

Pela Lorenzetti, é titular de mais de 230 patentes: Propriedades Industriais e Desenhos Industriais. Atua na direção dos departamentos de Manufaturas Industriais, Engenharia de produto, Engenharia de Processos e Métodos, Engenharia Industrial e Suprimentos.

É o principal responsável pela implantação dos sistemas de Controle de Produção e de Qualidade e responsável na Implantação e Certificação ISO 9001.

Lorenzetti ocupará o cargo exercido por Irineu Govêa, que esteve à frente do Conselho de Administração da Abinee de 2015 até este ano.

Humberto Barbato permanece ocupando o cargo de presidente executivo da Abinee e do Sinaees-SP.