Cinco de 10 atividades econômicas tiveram demissões no trimestre até abril, diz IBGE

Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em abril, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em janeiro para o trimestre encerrado em abril, houve geração de vagas em transporte e armazenagem (67 mil), alojamento e alimentação (56 mil) e informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (27 mil), indústria (16 mil) e administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (136 mil).

As demissões ocorreram na construção (-155 mil), outros serviços (-121 mil), comércio (-265 mil), serviços domésticos (-196 mil) e agricultura (-204 mil).

Segundo Alessandra Brito, analista da pesquisa do IBGE, as demissões no comércio e na agricultura são sazonais. “A agricultura tem mais a ver com o tempo da safra”, justificou Brito. “A gente sempre vê agricultura e comércio com redução (na ocupação) nesse período do ano.”

Em relação ao patamar de um ano antes, as únicas atividades com perdas foram a agricultura, que demitiu 455 mil trabalhadores, e a construção, que dispensou 242 mil pessoas, e os serviços domésticos, menos 97 mil trabalhadores.

Os demais setores contrataram: administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (760 mil trabalhadores a mais), comércio (340 mil), alojamento e alimentação (127 mil), indústria (166 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (461 mil), transporte (395 mil) e outros serviços (75 mil).