Cinco das 8 atividades do varejo sobem em abril ante março, revela IBGE

Cinco das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em abril ante março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Combustíveis e lubrificantes avançaram 2,2%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 1,5%.

Houve recuo de 0,7% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 2,4% de Móveis e eletrodomésticos.

Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 0,6% em abril.

Livros, jornais, revistas e papelaria caíram 0,4%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve avanço de 14,2%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve estabilidade.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou avanço de 1,6%, enquanto Material de construção subiu 1,9%.

Com a reformulação periódica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o desempenho do varejo ampliado com ajuste sazonal inclui os dados do atacado alimentício, nova atividade investigada.

No entanto, ainda não há divulgação de dados individuais para o atacado de produtos alimentícios na série com ajuste sazonal. O IBGE explica que é necessário ter uma série histórica mais longa para ter uma base de dados consistente para as divulgações ajustadas sazonalmente.

Comparação com abril de 2023

Conforme os dados do IBGE, seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em abril ante abril de 2023.

Os Combustíveis e lubrificantes avançaram 1,8%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo caíram 1,3%.

Houve recuo de 1,5% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 8% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 18,9% em abril.

Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 2,4%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve avanço de 16,1%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve alta de 4,6%.

No varejo ampliado, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou avanço de 28,8%, enquanto Material de Construção subiu 16,3%, e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo recuou 13%.