Cinco aplicativos para organizar suas finanças

Marcos Corrêa defende que a organização financeira permite previsibilidade - Foto: Arquivo Pessoal

Diz a música que dinheiro na mão é vendaval. Mas em um cenário de alta inflação e perda de poder aquisitivo da população, a organização financeira é o caminho para garantir o pagamento das contas e evitar o endividamento.

Coordenador dos cursos de Gestão do Unisal (Centro Universitário Salesiano) Lorena, Marcos Corrêa defende que a organização financeira permite previsibilidade. Sem conhecer sua situação atual, os gastos podem se descontrolar e levar ao endividamento. Ele afirma que, sem essa previsibilidade, não é possível projetar o amanhã.

“Muita gente acha que não tem dinheiro porque ganha pouco, mas vemos muitas pessoas com dificuldade em lidar com dinheiro, gastando de maneira desequilibrada. Você tem que saber até onde pode gastar, planejar o que quer, e não gastar e depois ficar torcendo para o mês acabar. Ao se planejar, você consegue ter uma vida com mais qualidade e menos estresse”, defende o professor.

Depois de organizar as finanças e ter a clareza do que entra e do que sai, é preciso fazer uma análise. Questione se todos os gastos fazem sentido, se há alguma conta que precisa ser revista ou renegociada, e identifique os gargalos onde o dinheiro escapa. “O descontrole vem daquilo que a gente não enxerga. O cafezinho de todo o dia acaba virando R$ 100, R$ 150 que vai embora todo o mês”, exemplificou Corrêa.

O professor aponta que o endividamento ocorre principalmente por dois motivos. O primeiro é o desconhecimento das próprias finanças, que leva a um gasto descontrolado. O segundo são questões emocionais, quando o gastar funciona como uma forma de descontar as frustrações.

“Nesse caso, muita gente diz: eu trabalho, tenho direito de comprar. Realmente tem, mas tem que ter consciência que o direito de hoje está substituindo o direito de amanhã”, alertou o especialista.

O professor disse que planilhas em Excel são uma das melhores formas de fazer o controle financeiro, pois permitem customização. Mas essa gestão pode ser feita também através de aplicativos, com páginas prontas e práticas. Corrêa listou cinco ferramentas, todas gratuitas ou com versões básicas sem cobrança: