Cimar Azeredo Pereira é efetivado diretor de Pesquisas do IBGE

O governo federal nomeou Cimar Azeredo Pereira no cargo de diretor de Pesquisas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cimar Pereira já estava na função interinamente e foi efetivado por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 28, dois meses depois de o cargo ficar sem titular.

Pereira assume a Diretoria de Pesquisas do IBGE no lugar de Eduardo Rios Neto, que passou a presidir o órgão em abril deste ano, em substituição a Susana Cordeiro Guerra.

Ela pediu exoneração do comando do IBGE depois da aprovação de redução no orçamento do Censo Demográfico de 2021.