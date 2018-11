China registra forte queda na emissão de bônus por governos locais em outubro

A emissão de bônus por governos locais da China sofreu forte queda em outubro, após subir acentuadamente nos últimos meses de forma a estimular investimentos.

Dados do Ministério de Finanças chinês mostram que governos locais do país emitiram 256 bilhões de yuans (US$ 37 bilhões) no mês passado, montante bem menor que o total de 748,5 bilhões de yuans registrado em setembro.

Do volume de outubro, 127,3 bilhões de yuans eram bônus para propósitos específicos, que são usados basicamente para financiar projetos de infraestrutura. Em setembro, a emissão de bônus para propósitos específicos foi de 674 bilhões de yuans.

Entre janeiro e outubro, governos locais chineses emitiram 4,055 trilhões de yuans em bônus, incluindo 1,891 trilhão em bônus para propósitos específicos.

Governos locais têm autorização para emitir este ano, em termos líquidos, até 1,35 trilhão de yuans em bônus para propósitos específicos. Nos primeiros dez meses de 2018, a emissão líquida desses bônus ficou em 1,32 trilhão de yuans, atingindo 98% do teto anual, segundo comunicado do ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.