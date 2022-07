China refuta reportagem sobre tentativa de obter dados do Fed

O governo da China classificou como “mentira política” uma reportagem do The Wall Street Journal sobre tentativa de Pequim de recrutar informantes no sistema do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para obter dados econômicos dos EUA. A matéria, que cita uma investigação de um comitê do Senado americano, veio após acusações anteriores de invasão de computadores por chineses e outros esforços para roubar informações comerciais e governamentais dos EUA.

Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian disse nesta quarta-feira que a reportagem “não tem base factual”. Segundo o WSJ, autoridades chinesas tentaram recrutar funcionários de distritais regionais do Fed com o oferecimento de contratos. Um funcionário do Fed que visitou Xangai em 2019, em meio às tensões comerciais entre EUA e China, foi ameaçado de prisão para revelar dados, inclusive sobre tarifas, relatou o jornal.

“A reportagem que vocês mencionaram é uma mentira política fabricada por uns poucos republicanos mal-intencionados”, disse Zhao, atribuindo o caso à “Chinafobia” e “mania de perseguição”.

O WSJ alega que relatório do Senado não deu indicação sobre a perda de informações sensíveis durante os esforços chineses, que tiveram início em cerca de 2013. Fonte: Associated Press.