China publica diretrizes para explorar potencial de consumo doméstico

A China divulgou nesta segunda-feira diretrizes para explorar ainda mais o potencial de consumo doméstico, com medidas detalhadas de como lidar com gargalos de oferta no curto prazo e impulsionar a vitalidade do consumo no longo prazo, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O país planeja construir uma série de armazéns nos arredores de cidades grandes e de tamanho médio para garantir o fornecimento de produtos de necessidade diária em casos de emergência, de acordo com as diretrizes publicadas pelo Conselho Estatal, como é conhecido o gabinete chinês, informou a Xinhua.

As diretrizes também especificam ações para lidar com o impacto da covid-19 e acelerar a recuperação do consumo, acrescentou a agência.