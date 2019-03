China propõe concessão em computação de nuvem a companhias estrangeiras

A China está oferecendo a companhias de tecnologia estrangeiras maior acesso ao crescente setor de computação em nuvem do país, segundo pessoas com conhecimento do assunto, num momento em que Pequim retoma negociações comerciais com os Estados Unidos.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, revelou a proposta de permitir operações piloto para provedores estrangeiros de serviços na nuvem durante reunião na última segunda-feira (25) com mais de trinta líderes empresariais, incluindo os da IBM, Pfizer, Rio Tinto, BMW e Daimler.

O plano é parte de um pacote de ofertas relacionadas a questões de tecnologia que negociadores chineses deverão discutir com autoridades dos EUA nesta sexta-feira (29), disseram as fontes.

O Representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, chegaram hoje a Pequim para iniciar uma nova rodada de negociações com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, numa tentativa de encerrar a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Na próxima semana, uma delegação chinesa liderada por Liu He seguirá para Washington para dar continuidade ao diálogo comercial. Fonte: Dow Jones Newswires.