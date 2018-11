China promete melhores condições de financiamento ao setor privado

A China prometeu oferecer melhores condições de financiamento a pequenas empresas do setor privado, incluindo acesso mais amplo e custos mais baixos, informou hoje a emissora de TV estatal CCTV.

Pequim tem o objetivo de reduzir a taxa de juros média dos empréstimos para pequenas empresas em um ponto porcentual no quarto trimestre em relação à do primeiro, segundo a mídia estatal, que citou uma reunião do Conselho Estatal – o gabinete chinês – presidida pelo primeiro-ministro Li Keqiang.

O gabinete também decidiu permitir que bancos usem mais tipos de títulos como garantia de empréstimos tomados por meio da linha de médio prazo do banco central chinês (PBoC), de forma a aliviar problemas de caixa de empresas menores. Além disso, o conselho prometeu ajudar essas companhias a levantar recursos por meio de emissões de ações ou bônus.

Uma campanha especial será lançada para incentivar governos locais e estatais a liquidar pagamentos atrasados com empresas privadas dentro de certos prazos. Infratores recorrentes serão incluídos numa lista negra de entidades desonestas.

Na semana passada, o presidente Xi Jinping participou de um simpósio com dezenas de empresários do setor privado, dando garantias de que o governo irá estudar novas formas de proteger e sustentar o setor. Fonte: Dow Jones Newswires.