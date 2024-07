China: PBoC empresta centenas de bilhões de yuans em títulos do governo

O banco central da China assinou acordos com grandes corretores para emprestar centenas de bilhões de yuans em títulos do governo, uma medida que, segundo analistas, provavelmente visa estabilizar a queda dos rendimentos dos títulos de longo prazo. O Banco Popular da China (PBoC) começou a tomar emprestado títulos de médio e longo prazo de credores, informou a mídia estatal na sexta-feira, 5, e agora detém centenas de bilhões de títulos em yuans.

O banco central irá emprestar os títulos sem prazo fixo por tempo indeterminado e vendê-los dependendo das condições de mercado, acrescentou a mídia estatal. A medida ocorre depois que o PBoC disse na segunda-feira que emprestará títulos do tesouro de alguns corretores primários em um futuro próximo, sem fornecer um cronograma específico.

“O objetivo é claramente reforçar o longo prazo da curva de rendimentos”, escreveu Julian Evans-Pritchard, chefe de economia da China da Capital Economics, em uma nota. Os títulos do governo chinês têm estado em recuperação prolongada, à medida que a fuga para a segurança alimenta o apetite por ativos de baixo risco, empurrando os rendimentos para mínimos de vários anos. As preocupações estruturais sobre a economia da China têm sido um fator chave por detrás do sentimento de aversão ao risco, dizem os analistas.

Enquanto isso, o contrato futuro de títulos do governo chinês de 30 anos caiu 0,2% e o contrato futuro de títulos de 10 anos caiu 0,05%, segundo dados da Wind. Se qualquer intervenção do banco central conduzirá a uma reviravolta significativa nos rendimentos de longo prazo dependerá de quanto poder de fogo está disposto a utilizar.

Dado que o PBOC detém menos de 5% do estoque total de obrigações do governo chinês, precisa primeiro de pedir empréstimos no mercado para aumentar as suas participações se quiser influenciar os rendimentos a longo prazo, disse Evans-Pritchard. A Capital Economics espera que o rendimento dos títulos do governo da China a 10 anos se mantenha estável em cerca de 2,20% até ao final de 2025, acrescentou o economista.

Além de pretender estabelecer um limite mínimo para os rendimentos das obrigações governamentais, os analistas acreditam que o banco central irá provavelmente utilizar outras ferramentas políticas para reforçar a estabilidade econômica. O PBoC “pode eventualmente precisar de reduzir as taxas de juro para apoiar a economia e impulsionar a inflação interna”, escreveram analistas da Goldman Sachs numa nota recente.