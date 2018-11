China estende acordo de swap cambial com Reino Unido por três anos

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou hoje que estendeu um acordo de swap cambial com o Banco da Inglaterra (BoE) por mais três anos para garantir a estabilidade no mercado financeiro doméstico.

O acordo com o Reino Unido, no valor de 350 bilhões de yuans (US$ 50,3 bilhões), pode ser renovado por consentimento mútuo, esclareceu o PBoC em breve comunicado.

Os dois países estabeleceram a linha de swap em 2013, quanto a China tentava promover o status do yuan no mercado global.

Linhas de swap, que permitem a BCs comprar e recomprar moedas um do outro, ocasionalmente são utilizadas em momentos de crise para garantir o fluxo de liquidez nos mercados. Fonte: Dow Jones Newswires.