China diz que relatório dos EUA sobre comércio é “totalmente inaceitável”

O Ministério de Comércio da China classificou hoje como “totalmente inaceitável” um recente relatório divulgado nos Estados Unidos sobre as práticas comerciais de Pequim.

Na terça-feira (20), o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) avaliou em relatório que atualiza sua investigação sobre o comportamento da China que Pequim “não alterou fundamentalmente suas práticas injustas, não razoáveis e que distorcem o mercado”.

O documento do USTR analisou as políticas e práticas do governo chinês relacionadas à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação, que são o principal estopim da atual disputa comercial entre EUA e China.

O clima de animosidade entre as duas maiores economias do mundo precede um esperado encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, às margens da reunião de cúpula do G-20 que será realizada na Argentina, no fim deste mês. Com informações da Dow Jones Newswires.