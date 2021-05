China diz que autoridades locais discutiram com EUA comércio bilateral

O vice-primeiro-ministro da China e principal chefe de comércio, Liu He, telefonou à sua contraparte nos Estados Unidos, Katherine Tai, para discutir o comércio bilateral entre os dois países, afirma uma nota enviada à imprensa pelo ministério do Comércio do país asiático. Foram as primeiras negociações de alto nível desde a posse do presidente americano, Joe Biden. Em um breve comunicado, o ministério chinês diz que “os dois lados conduziram intercâmbios francos, pragmáticos e construtivos, baseados na igualdade e respeito mútuo”. As autoridades chinesas e americanas concordaram em continuar a se comunicar sobe o tema, afirma a nota. Fonte: Dow Jones Newswires.