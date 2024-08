China divulga plano para impulsionar consumo de serviços básicos, cultura e turismo

O governo da China anunciou na noite de sábado, 3, uma diretriz para impulsionar o consumo de itens básicos. O plano busca melhorar a qualidade de serviços e expandir a presença econômica da indústria de alimentos e bebidas, além de estimular o turismo e a cultura no país.

De acordo com o comunicado presente no site do governo, o plano busca promover uma série de medidas para aumentar o consumo e a qualidade de vida, incluindo o lançamento de atividades voltadas para cultura e entrada de visitantes estrangeiros em todo o país, além da aceleração na retomada de voos e fortalecimento da oferta de serviços de pagamento. O governo também prevê ampliar a isenção de vistos para mais países.

O consumo relacionado a esportes, educação e treinamento, e serviços residenciais também será estimulado, informou o governo chinês.

Outras frentes como o fomento ao comércio social, comércio ao vivo, consumo verde, e-sports e saúde também estão no radar.