Economia China divulga plano para desenvolver indústria de segurança cibernética do país

O principal regulador de tecnologia da informação da China divulgou um plano preliminar para desenvolver a indústria de segurança cibernética do país nos próximos três anos. O documento é parte dos esforços recentes de Pequim para administrar melhor a internet e o gerenciamento de dados, à medida que o país se aventura em novas tecnologias, como 5G, computação em nuvem e inteligência artificial.

Em um projeto de plano divulgado para consulta pública nesta segunda-feira, 12, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação defendeu a importância de redes mais seguras e atualização da infraestrutura em setores críticos, incluindo energia, finanças, transporte, saúde e educação.

O setor privado se tornou um alvo para o recente escrutínio da segurança cibernética da China. No plano preliminar, o ministério exigirá que as empresas melhorem sua conscientização sobre as questões de segurança cibernética, bem como a capacidade de proteger a segurança de sua rede.

O ministério, também regulador da indústria automotiva do país, exigirá ainda maior segurança cibernética no crescente negócio de mobilidade inteligente, à medida que mais fabricantes de automóveis usam e desenvolvem tecnologias. Fonte: Dow Jones Newswires.