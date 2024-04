China: Chengdu, capital de Sichuan, elimina restrições para compras de imóveis residenciais

A cidade chinesa de Chengdu, no sudoeste do país, flexibilizou suas restrições à compra de casas, aumentando as esperanças de que outras grandes cidades, incluindo Pequim e Xangai, sigam o exemplo em breve.

A capital da província chinesa de Sichuan anunciou no domingo (28) que, a partir desta segunda-feira, não irá mais analisar as qualificações de possíveis compradores de imóveis residenciais.

Com isso, Chengdu – que tem população de mais de 20 milhões de habitantes – se junta a uma crescente lista de cidades chinesas, incluindo Suzhou e Nanjing, que eliminaram restrições à compra de casas.

Analista da Morningstar, Jeff Zhang disse que a remoção das restrições de compra em Chengdu elevou o sentimento dos investidores e poderá impulsionar a demanda por investimentos na cidade, visto que os preços de imóveis locais são mais estáveis que os de outras cidades.

O fato de Chengdu, que tem um dos melhores desempenhos em vendas de imóveis na China, ter abandonado todas as exigências para compras de moradias aumentou as expectativas do mercado em relação a cidades chinesas maiores, disse o analista imobiliário William Wu, da Daiwa. Fonte: Dow Jones Newswires.