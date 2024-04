Economia Chance de Fed cortar juros em 25 pb até dezembro sobe de 33,9% a 35,6%, com Powell, diz CME

A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros em apenas 25 pontos-base (pb) em 2024 subiu em meio às falas do presidente da instituição, Jerome Powell, firmando-se como a mais provável. A chance estimada para esse cenário avançou a 35,6% depois que o dirigente começou a discursar, ante 33,9% instantes antes, de acordo com o monitoramento do CME Group.

Antes do discurso, essa possibilidade era quase tão provável quanto a hipótese de cortes de 50 pontos-base, cuja chance caiu de 33,7% para 32,9%.

O mercado também ampliou apostas em uma manutenção do juros em junho, de 80,6% a 84,8%. Por sua vez, a probabilidade de corte recuou de 19,4% a 15,2%. Em julho, a chance de manutenção ficou praticamente estável, passando de 55,6% a 55,5%.