Cerimônia de Toque de Campainha para celebrar ações da Eletrobras será amanhã

O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira, 13, que será realizada nesta terça-feira, 14, às 12 horas (de Brasília), em São Paulo, a cerimônia de Toque de Campainha, para celebrar a oferta subsequente de ações da Eletrobras. Após a solenidade, está prevista uma coletiva de imprensa, com autoridades dos ministérios da Economia, Minas e Energia, da Eletrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O evento acontecerá na sede da B3, com transmissão pelos canais da EBC e do Palácio do Planalto.

A coletiva terá transmissão também pela internet (https://www.tvb3.com.br).

O governo não informou quem são as autoridades que estarão presentes.