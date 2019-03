Centrais sindicais fazem protestos em São Paulo contra a reforma da Previdência

As principais centrais sindicais convocaram para esta sexta-feira, 22, protestos contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. Em São Paulo, há relatos de paralisação de linhas de ônibus em todas as regiões. Não há interferências nas linhas do metrô e da CPTM, mas funcionários estão vestidos com coletes contra a Previdência e a privatização. Para o fim do dia, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ligadas à CUT, preparam um protesto com concentração na frente do Masp, na Avenida Paulista. O ato começa às 17h.