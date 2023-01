Censo 2022 é transparente, com vários mecanismos de controle, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmou nesta terça-feira, 24, em nota, que o Censo Demográfico 2022 vem sendo realizado “de forma transparente, com vários mecanismos de controle, seguindo rigorosamente todas as etapas necessárias e imprimindo qualidade em todas as fases da operação”. O posicionamento responde a críticas relacionadas ao atraso na conclusão do Censo e aos efeitos disso sobre a qualidade dos dados.

Na sexta-feira, 20, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que as sucessivas prorrogações na coleta do Censo podem prejudicar a qualidade dos dados obtidos em campo, conforme o alerta de especialistas.

Após seis meses em campo – o dobro do tempo previsto para a coleta, que seria, inicialmente, de 1º de agosto ao fim de outubro -, 184 milhões de brasileiros tinham sido recenseados até esta terça-feira, 24, ante uma população estimada pelo IBGE em 207,8 milhões de pessoas. Se confirmada a prévia da população informada pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União (TCU), o instituto ainda precisa recensear cerca de 11,5% da população.

Segundo o IBGE, “o período da operação se alongou fundamentalmente pela falta de pessoal, sobretudo para a coleta de dados”. “Em alguns municípios essa escassez foi consequência da maior oportunidade de emprego existente no local. O IBGE envidou vários esforços para minimizar a falta de recenseadores: demandou medidas provisórias a fim de flexibilizar o recrutamento e permitir a contratação de servidores públicos aposentados; aumentou a remuneração dos recenseadores; implementou o pagamento de ajuda locomoção das equipes; e fez acordos com secretarias municipais de saúde e universidades”, diz a nota.

Diante dos atrasos, o IBGE disse estar “dedicado a minimizar os efeitos do atraso na conclusão da operação censitária para a qualidade dos resultados”. “Ressaltamos que cerca de 65% da coleta das informações do Censo 2022 foi feita até o mês de outubro. Destacamos ainda que se trata de uma pesquisa com coleta eletrônica, o que reduz a possibilidade de erro durante a coleta das informações, visto que as datas de referência da pesquisa fazem parte das perguntas inseridas no Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). Ademais, existem perguntas de cobertura para verificação das informações, além da etapa de supervisão prevista, conforme salientado acima. Existe um sistema de supervisão muito abrangente e efetivo”, diz a nota.