Cenário prospectivo da inflação se tornou mais desafiador, afirma BC na ata do Copom

A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, conclui que o cenário prospectivo de inflação se tornou mais desafiador. Isso se deu pelo aumento das projeções de inflação de médio prazo, mesmo condicionadas em uma trajetória de taxa de juros mais elevada.

“Concluiu-se unanimemente pela necessidade de uma política monetária ainda mais cautelosa e de acompanhamento diligente do desenrolar do cenário”, diz o documento que justifica a manutenção da Selic em 10,50% ao ano.

A ata ainda pontua que a avaliação dos dados referentes à inflação sugere uma trajetória que não divergiu significativamente do que era esperado, mas já se observa um arrefecimento no processo desinflacionário no período mais recente. “As taxas de inflação de bens industriais e de alimentação no domicílio mantiveram suas recentes trajetórias, deixando de contribuir para a desinflação nesse estágio do processo desinflacionário. Concomitante a isso, a inflação de serviços, que tem maior inércia, assume papel preponderante na dinâmica desinflacionária no estágio atual”, diz o documento.

Também foi debatido o papel da dinâmica do mercado de trabalho e das expectativas de inflação para a determinação da inflação de serviços. “Concluiu-se que o processo desinflacionário arrefeceu e que os níveis de inflação corrente acima da meta, em contexto de dinamismo da atividade econômica, tornam a convergência da inflação à meta mais desafiadora”, diz a ata.