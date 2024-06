Cenário externo mantém-se adverso por incerteza sobre velocidade da desinflação, aponta BC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reiterou no comunicado da decisão desta quarta-feira, 19, que o cenário externo continua “adverso”, devido à incerteza “elevada e persistente” sobre a velocidade da desinflação global. As dúvidas sobre o início da flexibilização monetária nos Estados Unidos também pesam, afirmou o colegiado.

“Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho”, complementou o Copom. “O comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes.”