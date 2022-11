Cemig: lucro líquido soma R$ 1,182 bi no 3º trimestre, alta de 180,5%

A Cemig reportou lucro líquido de R$ 1,182 bilhões no terceiro trimestre de 2022, alta de 180,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano até 2022, o lucro líquido da companhia teve recuo de 3,6% no período, totalizando R$ 2,687 bilhões.

Entre julho e setembro, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado pela exclusão de itens não recorrentes aumentou 4,58% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 1,535 bilhão.

De janeiro a setembro, o Ebitda da Cemig ficou em R$ 5,269 bilhões, alta de 18,6%, em base anual de comparação.

O fornecimento bruto de energia no terceiro trimestre foi de 15.854.094 megawatts-hora (MWh), alta de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O preço médio faturado do período ficou 19,4% menor, em R$ 441,93 por MWh. Com isso, a receita operacional líquida da empresa totalizou R$ 7,105 bilhões, redução de 8,2%.

Em seu comunicado de resultados, a Cemig informou que no terceiro trimestre o resultado financeiro foi impactado, principalmente, pelo reconhecimento de ágio na recompra de títulos de dívida no montante de R$ 491,036 milhões, como resultado da recompra parcial dos Eurobonds. Além disso, a empresa incorreu numa menor variação cambial de empréstimos e financiamentos, bem como apresentou um aumento nos ganhos com instrumentos financeiros (SWAP).

A companhia informou também que no período houve o reconhecimento de equivalência patrimonial de R$ 132,821 milhões, relacionado ao pagamento realizado pela AGPar ao FIP Melbourne associado ao acordo decorrente e processo de arbitragem com resultado favorável à companhia.