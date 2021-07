Celso Sabino: Devemos votar, primeiro, tributação sobre renda e depois CBS

O deputado Celso Sabino (PSDB-PA), relator do projeto que trata de mudanças no imposto de renda, disse nesta quarta-feira, 21, que a matéria sob sua relatoria deve ser votada na Câmara antes do projeto que unifica PIS e Cofins com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

“Devemos votar, primeiro, a tributação sobre renda e, depois, a CBS”, disse o parlamentar durante live do empresário Abilio Diniz. Sabino afirmou que tem mantido diálogo com o relator da CBS, o deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), dando a sua contribuição para aprimorar o capítulo da reforma tributária que trata da taxação do consumo. Com o fatiamento da reforma, os projetos tramitam separadamente.

Ao observar que a reforma tributária é um tema que desperta polêmica, Sabino disse que é difícil agradar a todos, mas tem feito muitas reuniões com setores empresariais e já enxugou boa parte das propostas, criticadas por empresários, que foram encaminhadas pelo governo.

Em resposta a notícias geradas pela ideia de revisar incentivos fiscais do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), o deputado também aproveitou a live para assegurar que a reforma não vai acabar com o vale-alimentação.

“Não consta do projeto acabar com o vale-alimentação. Pelo contrário, queremos que mais trabalhadores recebam vale-alimentação. Se tiver um único risco de alguém perder o vale-alimentação, eu não vou ler o relatório na Câmara”, garantiu Sabino.