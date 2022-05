Celso Ferrer assume presidência da Gol em 1º de julho; Kakinoff vai para Conselho

A Gol informou nesta segunda-feira, 16, que seu diretor-presidente, Paulo Kakinoff, fará a transição de seu cargo tornando-se membro do Conselho de Administração. O vice-presidente de Operações, Celso Ferrer, sucederá Kakinoff como diretor-presidente a partir de 1º de julho de 2022.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que, Kakinoff, no posto desde 2012, liderou a companhia em momentos de grande turbulência do setor e transformou a experiência do Cliente Gol.

“Temos uma brilhante equipe de líderes e o nosso Conselho sempre se dedicou, de forma disciplinada, à sua fundamental atribuição de supervisionar um plano de sucessão bem estruturado para os principais cargos de liderança,” afirma Constantino de Oliveira Junior, presidente do Conselho de Administração da Gol no comunicado.

Celso, 39 anos, e ingressou na empresa aérea em 2003, e ocupou cargos como vice-presidente de Planejamento e vice-presidente de Operações.

Ele também é um piloto de aeronaves Boeing 737. É formado em economia pela Universidade de São Paulo, em relações internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui MBA pelo Insead.