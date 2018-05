Cegonheiros aguardam liberação de estradas e de abastecimento

Os cegonheiros, motoristas que dirigem caminhões destinados ao transporte de veículos, as chamadas cegonhas, reafirmaram nesta terça-feira, 29, em nota do sindicato da categoria, que vão voltar ao trabalho depois que as estradas forem liberadas e o abastecimento de diesel estiver normalizado.

O Sinaceg, sigla para Sindicato Nacional dos Cegonheiros, reiterou também que não tem conhecimento da participação de seus associados em piquetes ou obstruções de estradas durante a greve dos caminhoneiros.

Desde a semana passada, quando teve início a greve, as montadoras pararam de produzir veículos, em razão da falta de peças. Além disso, os veículos já fabricados não podiam ser mandados às concessionárias pela cegonhas.