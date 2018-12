Ceagesp vai ampliar atendimento a partir do dia 21 de dezembro

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) divulgou comunicado no qual informa algumas mudanças que ampliam o horário de comercialização e descarga de mercadorias a partir da próxima sexta-feira, 21. Nos dias 20 a 23 de dezembro e de 27 a 30 de dezembro de 2018, o atacado funcionará ininterruptamente para carga e descarga. A descarga de produtos somente aos domingos ocorrerá a partir das 20 horas. O objetivo é atender melhor os comerciantes e público em geral para as compras de fim de ano, segundo o Departamento do Entreposto da Capital (Depec) do Entreposto Terminal São Paulo (ESTP) da Ceagesp.

Nas demais datas, de segunda a sexta-feira os setores de legumes, abóboras, bata, cebola, coco seco e ovos terá o horário de descarga autorizada da meia-noite às 18h e comercialização das 3h às 18h. O setor de semi-atacado fica com horário de descarga e comercialização das 6h às 18h. A única exceção será nos boxes que vendem produtos orientais, que funcionarão também aos sábados.

O setor de frutas terá horário especial de acordo com cada pavilhão. Os pavilhões AMJ-A e B, MFE-A e HFs terão horário de descarga da meia-noite às 18h, com horário de comercialização das 3h às 18h. Já os pavilhões MFE-B e C terão horário de descarga da meia-noite às 18h, com horário de comercialização das 3h às 20h – ou seja, 2 horas a mais do que os outros.

A entrada dos caminhões ocorrerá da seguinte forma pelos portões 3, 10 e 13: o portão 3 da Av. Dr. Gastão Vidigal 1946 permanecerá aberto 24 horas para a entrada de caminhões carregados, sendo que os caminhões vazios poderão entrar das 3h às 18h. O portão 10, que fica na avenida Prof. Ariovaldo da Silva, ficará aberto para receber caminhões vazio e carregados de acordo com a necessidade operacional.

Já o portão 13, que fica na Av. das Nações Unidas na Marginal Pinheiros, permanecerá aberto 24 horas para entrada de caminhões carregados de 2ª a 5a feira, na 6ª feira até às 20h, sábados das 6h às 15h, e domingos das 6h às 13h. Os caminhões vazios poderão utilizar esse portão das 3h às 18h. As saídas ocorrerão pelos portões 5 e 14.

O setor de verduras que funciona no pavilhão Mercado Livre do Produtor (MLP), os dias e horários de descarga e comercialização serão os seguintes: 2ª, 4ª e 5ª feira, o horário de descarga será das 3h às 20h, e comercialização das 6h às 20h. Na 3ª e 6ª feira, em decorrência da feira de flores que também ocorre no pavilhão MLP, o horário de descarga e comercialização de verduras será das 11h30 às 20 horas. No sábado, devido ao funcionamento do varejão igualmente no MLP, o horário de descarga e comercialização de mercadoria será das 14 horas às 20 horas.

Varejão e Feira de Flores

Os varejões irão funcionar normalmente na 4ª feira (varejão noturno) das 14 horas às 22 horas no estacionamento do portão 7 da Av. Dr. Gastão Vidigal 1946, e nos finais de semana no pavilhão MLP no sábado das 7h às 12h30 e domingo das 7h às 14h. A feira de pescados e frutos do mar que ocorre no Frigorífico São Paulo (FRISP) funcionará de 3ª a sábado das 2h às 6h, exceto nos dias 25 e 26 de dezembro de 2018 e 1 e 2 de janeiro de 2019.

A feira de flores que ocorre no estacionamento do portão 7 na 2ª e 5ª feira terá entrada permitida de produtores e compradores a partir das 22h do domingo. Na 5ª feira, a entrada de produtores será permitida a partir da 1h, e de compradores a partir de 1h40, e comercialização nos dois dias das 2h às 14h (salientando que normalmente os comerciantes deixam o local antes das 9h).

Na feira de flores do MLP, que ocorre na 3ª e 6ª feira, a entrada de mercadorias seguirá a seguinte ordem: setor de Ligados a partir das 21h, comerciantes das colunas 37 a 60 e setor OSA a partir das 21h30, setor de Grama e demais a partir das 22h30. O horário de comercialização fica da meia-noite às 9h30, e saída de permissionários estará liberada a partir das 3h, e o horário de saída do pavilhão a partir das 10h30.

Nos dias 25 de dezembro de 2018 e 1 de janeiro de 2019 não haverá feira de flores no MLP, nem de atacado no ETSP. Nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018, os portões de acesso ao ETSP fecharão às 12h, reabrindo nos dias 26/12/18 e 2/1/19 a partir das 20h. Após o período de final de ano, o horário de funcionamento do Entreposto Terminal São Paulo voltará ao normal.