CCJ se reúne para definir procedimentos de discussão de parecer da reforma

Começou na manhã desta quarta-feira, 10, a reunião dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para definir procedimentos para a discussão do relatório da reforma da Previdência na próxima semana. Participam do encontro cerca de 20 deputados da base e oposição, o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR) e o relator da reforma da Previdência, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG).

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), e o líder na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), chegaram pouco antes do fechamento deste texto.

Na terça-feira, o relator apresentou seu parecer pela admissibilidade total da Proposta de Emenda à Constituição (PEC). A sessão foi marcada por tumultos e bate-bocas. A oposição fez uma série de manobras de obstrução da sessão para impedir a leitura do parecer.

A CCJ irá iniciar a discussão do texto na segunda-feira, 15, para permitir que todos os interessados debatam. A votação deve ser iniciada na terça-feira, 16, mas, com todo o “kit obstrução” da oposição, a apreciação só deve ocorrer efetivamente na quarta, 17.