Brasil e Mundo CCJ do Senado inicia votação do relatório da reforma tributária

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado iniciou há pouco a votação do relatório da reforma tributária. Após quase seis horas de discussão, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União-AP), iniciou o processo de votação.

O relator, Eduardo Braga (MDB-AM), fez uma série de concessões de última hora para tentar angariar o apoio de senadores de todos os espectros políticos, bem como de governadores e de setores da economia.

No complemento de voto divulgado nesta terça-feira, 7, Braga ampliou o rol de exceções na reforma e anunciou que vai pedir ao Ministério da Fazenda um novo estudo assim que o texto for aprovado no plenário para calcular a alíquota-padrão do CBS e IBS, novos impostos que serão criados com a proposta.