Economia CCJ do Senado cancela reunião sem votar reforma tributária

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado cancelou a reunião desta quarta-feira, 6, sem votar a reforma tributária, que estava na pauta do colegiado. O presidente da comissão, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou que não havia quórum suficiente para a deliberação.

Além da reforma tributária, o projeto que flexibiliza porte e posse de armas de fogos estava na pauta e também

atraiu resistências.

A cúpula do Senado ainda tentava um acordo para votar a reforma na CCJ, mas resistências de grandes bancadas, principalmente do MDB, a maior da Casa, e do setor de serviços impediram um entendimento.