CCJ da Câmara inicia sessão para leitura de relatório sobre Previdência

Começou nesta tarde de terça-feira, 9, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) para a leitura do relatório da proposta de emenda constitucional (PEC) da reforma da Previdência que deverá ser apresentado pelo relator, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG).

No início da sessão, o deputado Afonso Motta (PDT-RS) apresentou uma questão de ordem pedindo que o colegiado aceite os destaques supressivos à proposta. O presidente do colegiado, o deputado Felipe Francischini (PSL-PR), leu uma resposta formal ao pedido do parlamentar do PDT reiterando sua posição de não aceitar os destaques supressivos e reforçou ainda que as emendas à PEC só deverão ser apresentadas na comissão especial, que é a próxima fase na qual a reforma irá tramitar.