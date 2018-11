Castello Branco reafirma que prioridade da Petrobras será exploração do pré-sal

O futuro presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse nesta terça-feira, 20, que a prioridade da Petrobras será a exploração do pré-sal. “Como eu disse ontem na imprensa, o foco será na exploração do pré-sal”, disse Castello Branco.

A declaração foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde a equipe de transição governamental se reúne. O futuro presidente da estatal não disse com quem se reuniu hoje, mas disse que voltará à tarde para novas reuniões de trabalho.

De acordo com a agenda do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, está prevista uma reunião na tarde de hoje, com a pauta “desestatização/privatização”, mas Castello Branco não confirmou se a privatização da Petrobras será discutida. Ontem, 19, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que parte da estatal pode ser privatizada no seu governo.

Castello Branco não quis dar mais detalhes à imprensa sobre os encontros de hoje e disse que já deu entrevistas ontem. “Eu fui só nomeado. Não passei na porta da Petrobras ainda”, disse.