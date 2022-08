Casa Branca reduz previsão para déficit fiscal dos EUA em US$ 1,032 trilhão

A Casa Branca enviou ao Congresso norte-americano nesta terça-feira, 23, uma atualização suplementar do Orçamento dos Estados Unidos, que foi enviado no início do ano. O déficit para 2022 agora é projetado em US$ 1,032 trilhão, valor US$ 383 bilhões abaixo do déficit de US$ 1,415 trilhão projetado em março.

Como parcela do Produto Interno Bruto (PIB), o déficit de 2022 deverá ser de 4,2%, abaixo dos 5,8% de março.