Casa Branca fala em otimismo de Biden por acordo sobre teto da dívida dos EUA, após reunião

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está otimista de que existe um caminho para um acordo orçamentário responsável, bipartidário, em relação ao impasse do teto da dívida, informou a Casa Branca em comunicado nesta terça-feira, 16. Isso será possível “se ambos os lados negociarem de boa fé e reconhecerem que nenhum dos lados conseguirá tudo o que deseja”, afirmou a nota.

As declarações foram feitas após reunião de Biden com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e mais três líderes do Congresso, no Salão Oval.

Biden disse ainda que quer conversar novamente nesta semana com os líderes do Congresso dos EUA por telefone sobre o teto da dívida, e que deseja encontrá-los outra vez quando voltar da sua agenda de viagens internacionais.

O Departamento do Tesouro estima que, se o teto não for elevado antes de junho, pode ficar sem recursos para honrar compromissos financeiros.