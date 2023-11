Casa Branca critica proposta republicana para orçamento e fala em ‘caos’ na oposição

A Casa Branca rechaçou o plano da liderança republicana na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de resolução temporária para evitar a paralisação do governo. “Esta proposta é apenas uma receita para mais caos republicano e mais paralisações – ponto final”, criticou a secretária de imprensa do Poder Executivo americano, Karine Jean-Pierre, em comunicado divulgado neste sábado.

A porta-voz acusou a oposição de “perder tempo” com um projeto de lei “pouco sério” que foi alvo de crítica dos dois partidos.

O caso acontece poucos dias antes do fim do prazo para o financiamento das atividades federais, em 17 de novembro, que poderia gerar uma paralisação que ela atribui a extremistas do Partido Republicano. “Os republicanos da Câmara precisam de parar de perder tempo com as suas próprias divisões políticas, fazer o seu trabalho e trabalhar de forma bipartidária para evitar uma paralisação”, disse.