Casa Branca comemora PIB dos EUA no 2º tri, mas alerta para incertezas econômicas

A Casa Branca comemorou a leitura divulgada nesta quinta-feira, 29, do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que teve expansão anualizada de 6,5% no segundo trimestre de 2021, mas alertou para as contínuas “incertezas econômicas” e defendeu a proposta de investimentos em infraestrutura como instrumento importante para manter o ritmo de crescimento.

Em comunicado, a secretária de imprensa do governo americano, Jen Psaki, afirmou que os dados do PIB confirmam os “notáveis progressos” conquistados desde o início da gestão do presidente Joe Biden. A porta-voz chamou atenção para o fato de a atividade econômica ter voltado aos níveis pré-pandemia.

“Ao fazer isso, crescemos nossa economia no primeiro semestre deste ano à taxa mais rápida em quase três décadas, criamos três milhões de novos empregos e reduzimos pela metade os pedidos de auxílio-desemprego”, destacou.

Jen Psaki também atribuiu o desempenho ao avanço do programa de vacinação contra o coronavírus e ressaltou que uma média de 600 mil empregos foi criada por mês no país desde a posse de Biden. “Essa é a história do plano econômico do presidente: nos levar do pior momento da história para a nossa economia a um dos melhores”, argumentou.

A secretária de imprensa advertiu, contudo, a “complacência” com o fato de muitos americanos ainda estarem com dificuldades econômicas. “É por isso que o presidente apresentou um plano histórico e bipartidário para reconstruir nossa infraestrutura e investir em nossa competitividade global”, observou.