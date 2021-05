CAS aprova declaração conjunta sobre sistemas alimentares

O Conselho Agropecuário do Sul (CAS), formado pelos ministros do Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai, aprovou nesta terça-feira, 4, declaração conjunta para fortalecer posição sobre sistemas alimentares. O documento “Princípios e Valores da Região para a Produção de Alimentos no Marco do Desenvolvimento Sustentável” cita pontos como segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, respeito às diferenças locais e cooperação internacional.

Segundo nota do Ministério da Agricultura, os ministros dos cinco países se reuniram na manhã desta terça, de forma virtual.

A declaração pontua que não existe um modelo único de desenvolvimento que sirva a todas as nações do mundo. “Portanto, é essencial uma visão inclusiva da sustentabilidade dos sistemas alimentares com soluções que se adaptem às realidades e necessidades locais, com base em sólidos argumentos científicos”, diz o texto.

Para a ministra Tereza Cristina, o documento reflete “o exercício construtivo e o bom diálogo”, o que resultou, segundo ela, “em um texto ao mesmo tempo contundente e equilibrado”. “Levará, certamente, uma mensagem a ser internacionalmente considerada na promoção dos nossos interesses”, afirmou na nota.

A ministra destacou a necessidade de os países da América do Sul pensarem em uma mensagem única da região para a Cúpula dos Sistemas Alimentares, que será promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro deste ano.

No evento, Tereza Cristina também reiterou o apoio do Brasil à reeleição de Manuel Otero como diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (Iica), posição que, segundo a pasta, foi ratificada pelos demais ministros.